15 Türk gemiciden 6'sı gün içinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.

Sağlık durumları iyi olan Kaptan Kaya ile Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz'in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.