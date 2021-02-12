Öte yandan harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefin, hava harekatı ile imha edildiği belirtildi.

40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulduğu belirtildi.