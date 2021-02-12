Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2021 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 21:11
    ABONE OL

    Son dakika: 'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 ’lı sözde yönetici imha edildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 ’lı daha hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu. Öte yandan Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

    AJANSLAR

    Son dakika haberi...

    Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

    Gün içerisindeki açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 33 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    İMHA EDİLEN PKK'LI TERÖRİST SAYISI 37 OLDU

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.

    ''40'TAN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KATILDI''

        Öte yandan harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefin, hava harekatı ile imha edildiği belirtildi.

        40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulduğu belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 PKK’lı sözde yönetici imha edildi