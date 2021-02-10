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    • 10.02.2021 15:24
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    MİT'İn 'ta paketlediği terör örgütü 'nın sözde lojistik sorumlusu 'ye getirildi

    haberine göre MİT'in operasyonuyla 'ın bölgesinde yakalanan terör örgütü 'nın sözde lojistik sorumlusu , 'ye getirildi. Teröristin Kobani’de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 06-08 Ekim 2014’te Van’da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi. Teröristin, 2015’te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.

    MİT Irak'tan paketledi!

    'ın Suriye sınırında yer alan ve /KCK'nın kontrolünde bulunan 'da "Lojistik Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı , MİT'in yürüttüğü operasyonla Sincar'da yakalandı.

    SORGUSU ANKARA'DA SÜRÜYOR
    'ye getirilen Parım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele şubesinde sorgulanıyor.

    6-8 EKİM OLAYLARINA KATILDI
    Teröristin Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 06-08 Ekim 2014'te Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

    Teröristin, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel MİT'İn Irak'ta paketlediği terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi