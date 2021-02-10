GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.