Türkiye'nin teröristlere karşı başlattığı yeni mücadele planında başarılı sonuçlar alınırken operasyonlar da zorlu kış şartlarına rağmen devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, geride bıraktığımız gece Kuzey Irak'ın Gara bölgesine Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başladığını duyurdu.
GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.