"METEOROLOJİK UYARILARA DUYARLI OLMAMIZ LAZIM"

Pakdemirli, vatandaşlardan meteorolojik uyarılar konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, "Her zaman söylüyoruz, meteorolojik uyarılara duyarlı olmamız lazım. Allah'a bin şükür, en azından burada can kaybımız yok. Maalesef yaralılarımız var. Meteorolojik uyarılar çok önemli. Malı koruyabildiğimiz kadar koruruz ama özellikle can kaybı ve yaralı olmaması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortum uyarısı yaptığını hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Rüzgar ortalamasını dün itibarıyla 80 kilometrenin üzerinde yaşadık. Dün yaşadığımız hortum hadisesi 70 yılda bir görünen bir hadisedir. Aslında 2 defa, biri 2017, bir de 2021'de. 1950'de de yaşadığımız bir hadise var. Evlerin içlerine kadar giren, insanları da alıp sağa sola savuran, büyük eşyaları, masaları alıp metrelerce uzağa götüren, araçları deviren, çatıları havaya uçuran büyük bir hasar söz konusu. Alaçatı Port'ta da inşaatta 18 yaralımız var.

An itibarıyla çoğunluğu Çeşme'de devlet hastanesinde tedavi edildi, 16'sı taburcu edildi, 2 hastamızın da Dokuz Eylül Hastanesinde tedavileri devam ediyor."

Bakan Pakdemirli, İzmir Valiliğinin son raporuna göre 22 aracın hasar gördüğünü, 4 teknenin battığını, bir teknenin de hasarlı olduğunu belirtti.