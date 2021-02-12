Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde dün geceki hortum, fırtına ve doludan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.
Bakan Pakdemirli'ye incelemeleri sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Bakanlık bürokratları eşlik etti.
Hortum nedeniyle Urla ilçesindeki Kuşçular Mahallesi'nde zarar gören seraları inceleyen Pakdemirli, daha sonra Çeşme ilçesine geçti ve Alaçatı Mahallesi'nde fırtınadan etkilenen çiftliğe ziyarette bulundu.
Zarar gören üreticilerle görüşen Bakan Pakdemirli, hortumun en büyük zararı verdiği Alaçatı Port bölgesini inceledi.
ÇEŞME VE URLA'DAKİ ZARAR
Bakan Pakdemirli, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle dün hortum bölgesine hareket etmek istediklerini ancak hava şartlarının izin vermediğini söyledi.
Bölgede bugün öğle saatlerinden itibaren Alaçatı, Urla ve Çeşme'yi etkileyen hortum, dolu ve fırtınanın hem tarım alanlarına hem de diğer alanlara verdiği hasarı incelediklerini dile getiren Pakdemirli, şu bilgileri verdi:
"Bildiğiniz gibi 2 Şubat'ta da bölgede yoğun bir yağış ve hasar oluşmuştu. Özellikle tarım alanlarında da bugün tespitlerimiz tamamlandı, yaklaşık 20 milyona yakın, 2 Şubat'tan kalan ciddi tarım hasarımız var. Yağışla ilgili çok konuştuk. Türkiye çapında geçen yıla göre yüzde 20 daha az yağış alıyoruz. Ortalama bir yıla göre yüzde 29 daha az yağışı yaşadığımız bir sene. İzmir'de farklı durum var, İzmir özelinde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla yağış, yüzde 53 normal yıla göre daha fazla yağışımız var. 2 Şubat yağışı 200 yılda gerçekleşecek bir yağış. Uzun vadede şubat ayı ortalaması 102 kilogram. 2 Şubat'ta 4 saat içinde 110 kilogram yağmış. Son 12 günün İzmir yağışına baktığımızda yüzde 150 geçen yıla göre daha fazla, yüzde 71 de averaja göre daha fazla yağışla karşı karşıya kaldık."
"METEOROLOJİK UYARILARA DUYARLI OLMAMIZ LAZIM"
Pakdemirli, vatandaşlardan meteorolojik uyarılar konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, "Her zaman söylüyoruz, meteorolojik uyarılara duyarlı olmamız lazım. Allah'a bin şükür, en azından burada can kaybımız yok. Maalesef yaralılarımız var. Meteorolojik uyarılar çok önemli. Malı koruyabildiğimiz kadar koruruz ama özellikle can kaybı ve yaralı olmaması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortum uyarısı yaptığını hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Rüzgar ortalamasını dün itibarıyla 80 kilometrenin üzerinde yaşadık. Dün yaşadığımız hortum hadisesi 70 yılda bir görünen bir hadisedir. Aslında 2 defa, biri 2017, bir de 2021'de. 1950'de de yaşadığımız bir hadise var. Evlerin içlerine kadar giren, insanları da alıp sağa sola savuran, büyük eşyaları, masaları alıp metrelerce uzağa götüren, araçları deviren, çatıları havaya uçuran büyük bir hasar söz konusu. Alaçatı Port'ta da inşaatta 18 yaralımız var.
An itibarıyla çoğunluğu Çeşme'de devlet hastanesinde tedavi edildi, 16'sı taburcu edildi, 2 hastamızın da Dokuz Eylül Hastanesinde tedavileri devam ediyor."
Bakan Pakdemirli, İzmir Valiliğinin son raporuna göre 22 aracın hasar gördüğünü, 4 teknenin battığını, bir teknenin de hasarlı olduğunu belirtti.