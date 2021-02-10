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    • 10.02.2021 23:54
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    Son dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

    Gelen son dakika haberi... (MSB) bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

    2 asker şehit oldu

    Son dakika haberi...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

    BAŞIMIZ SAĞOLSUN

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Irak'ta yaşanan çatışma sonrasında şehit olan askerlerimize yönelik paylaşımda bulundu.

    Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun.

    "ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ VE MİLLETİMİZİN SELAMETİ İÇİN..."

    Bölgemizde istikrarı yeniden tesis etmek, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yok edip hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bugün itibarıyla Pençe-Kartal 2 harekâtı başlatıldı.

    Irak'ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak'ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir.

    TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÜCÜ KIRILDI

    Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye düzenlediğimiz harekâtlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekâtlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir.

    TERÖRÜ KAZIMAKTA KARARLIYIZ

        Hain terör örgütü PKK ile yıllardır süren amansız mücadelemiz, izlediğimiz kararlı güvenlik politikaları ve hızla gelişen millî savunma sanayimizle birlikte başarıyla nihayete ermek üzeredir. Türkiye, terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır.

        TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

        Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu amaçla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Muzaffer eyle Allah'ım!

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        Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu