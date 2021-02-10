Son dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak'ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÜCÜ KIRILDI

Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye düzenlediğimiz harekâtlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekâtlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir.

TERÖRÜ KAZIMAKTA KARARLIYIZ