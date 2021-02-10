Son dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.
BAŞIMIZ SAĞOLSUN
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Irak'ta yaşanan çatışma sonrasında şehit olan askerlerimize yönelik paylaşımda bulundu.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun.
"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ VE MİLLETİMİZİN SELAMETİ İÇİN..."
Bölgemizde istikrarı yeniden tesis etmek, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yok edip hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bugün itibarıyla Pençe-Kartal 2 harekâtı başlatıldı.
Irak'ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak'ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir.
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÜCÜ KIRILDI
Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye düzenlediğimiz harekâtlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekâtlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir.
TERÖRÜ KAZIMAKTA KARARLIYIZ