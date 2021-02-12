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    • 12.02.2021 15:06
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    : Saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, " bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    Saldırı hazırlığındaki teröristler artık yok

    : Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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    Haberler Spor Son dakika: Saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi