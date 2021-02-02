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    • 03.02.2021 01:52
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    Boğaziçi'nde 'nin resminin üzerine paçavrasının yerleştirilmesine tepki gösterdi: Burada 'a savaş açılmıştır

    ekranlarında yayınlanan programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı 'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım orantısız gücün öğrencilere değil terör örgütü üyelerine karşı kullanıldığını ifade ederken, 'nin fotoğrafının üzerine paçavrasının yerleştirilmesine "Burada 'a savaş açılmıştır. Bunun manası Allah'a savaş açmaktır" ifadelerini kullandı.

    AHaber

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ekranlarında yayınlanan programında 'nde yaşanan olaylar ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    OLAYLAR ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROLÜNDE

    Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olayların öğrenci hareketi olmadığı dile getiren Yaşar Yıldırım yaşananların terör örgütü kontrolünde geliştiğini ifade etti. Yıldırım bu noktada devletin de bu olayların bir terör örgütü yoluyla gerçekleştirildiğini tespit ettiğini söyledi.

    CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI

    Boğaziçi'ndeki olaylarda karşıtı olan grupların sahaya indiğini belirten Yıldırım, ve HDP'li vekillerin de olaylara karıştığını söyledi.

    ORANTISIZ GÜÇ TERÖRİSTLERE KARŞI!

    CHP ve HDP'nin "orantısız güç kullanılıyor" çıkışına değinen Yıldırım, orantısız gücün öğrencilere değil alandaki terör örgütü üyelerini kullanıldığını söyledi.

    DEVLET MASUM ÖĞRENCİLERE DİKKAT ETMELİ

    Devletin yapması gereken şeyin olaylar esnasında öğrenciler terör örgütünün kontrolüne girmesini engellemek olduğunu söyleyen Yıldırım, bilinmeden gözaltına alınan masum öğrenciler konusunda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

    ALLAH'A SAVAŞ AÇILMIŞTIR

    Yaşanan olaylarda fotoğrafının üzerine paçavrasının yerleştirilmesine ilişkin konuşan Yıldırım "Burada Allah'a savaş açılmıştır. Bunun manası Allah'a savaş açmaktır." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Boğaziçi'nde Kabe'nin resminin üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesine tepki gösterdi: Burada Allah'a savaş açılmıştır