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    • 06.02.2021 02:02
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    Boğaziçi'nde 'yı savunanların fişlenmesinin ardından “Beni de fişle” kampanyası başlatıldı!

    'nde öğrenci kılığındaki provokatörlerin fotoğrafına paçavrası ve şahmeran figürü yerleştirilmesinin ardından bu skandala sosyal medya üzerinden tepki gösterildi. Tepkinin ardından Kabe'yi savunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.Kabe’yi savunduğu için fişlenen öğrenciler için benidefisle.com adında bir internet sitesi kuruldu. Sosyal medyadan da #benidefisle etiketi ile destek mesajları atıldı.

    Boğaziçi'nde Kabe-i Muazzama'yı savunanların fişlenmesinin ardından “Beni de fişle” kampanyası başlatıldı!

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversiteyi karıştırdı.

    Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafına LGBT paçavrası ve şahmeran figürü yerleştirildi.

    KABE'Yİ SAVUNANLAR FİŞLENDİ
    Bu skandala sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı. Yapılan fişleme listelerinde de bazı öğrencilerin yanına "bulundu", "BİSAK rtledi" tarzında notlar düşüldüğü görüldü.

    "BENİ DE FİŞLE" KAMPANYASI BAŞLATILDI
    Kabe'yi savunduğu için fişlenen öğrenciler için benidefisle.com adında bir internet sitesi kuruldu. Sabah'ın haberine göre Site tıklandığında ilk olarak "Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Ocak 2021'de Kabe'nin aşağılandığı bir resim Güney Kampüste sergilendi. Bu hakarete tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlerden en az 46'sı fişlendi ve çeşitli şekillerde tehdit edildi" ifadeleri yer alıyor. Sitenin en alt kısmında ise "Sen de fişlen" butonu bulunuyor. Burayı tıklayanlar Kabe'yi savunmak ve fişlemelere tepki göstermek için kendi kendisini fişletebiliyor. Sosyal medyada da #benidefisle etiketi altında destek mesajları atılmaya başladı.

    DESTEK YAĞDI
    BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavacı Kan'a ve Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'a kadar birçok kişi kendini fişletti.

    İşte o isimle ve mesajları:
    BAYRAKTAR: TEBRİKLER SELÇUK! KABE'Yİ SAVUNDUĞUN İÇİN FİŞLENDİN
    BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da benidefisle.com adresine girerek kendisini fişlettirerek şu mesajı paylaştı: "Tebrikler Selçuk! Kabe'yi savunduğun için fişlendin. Ian McKallen'a şikâyet ettik. http://benidefisle.com #Benidefişle"

        GÖKSU: GENÇLER NEREDEYSE BİZLER DAİMA YANLARINDAYIZ
        Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da kendini Kabe için fişletti. Göksu, "Gençler neredeyse bizler daima yanlarındayız. http://benidefisle.com #Benidefişle" ifadelerini kullandı.

        KAN: 28 ŞUBAT'TA FİŞLENMİŞTİM, BU SEFER EMİN OLMAK İSTEDİM
        AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan da kendisini fişlettiğini duyurarak, "Kıdemli genç" olmam hasebiyle eminim 28 Şubat döneminde, hatta muhtemelen öncesinde de fişlenmiştim ama bu sefer emin olmak istedim. Bu sefer Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Yapmış bir kişi olarak (MAPES 2008) kendimi fişlettim http://benidefisle.com #BenideFisle" ifadelerini kullandı.

        CESUR: BEN DE FİŞLENDİM
        Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, beni de fişle kampanyasına destek verenlerden oldu. Cesur destek için Twitter hesabından "Kabe'yi, İstiklal Marşı'mızı savunduğu için fişleme zorbalığına maruz kalan Boğaziçili öğrenci arkadaşlarımız tepkilerini çok güzel bir şekilde gösteriyor: http://benidefisle.com Ben de fişlendim. Siz de arkadaşlarımıza destek olmak için bir tıkla fişlenin haydi" ifadelerini kullandı.
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