Boğaziçi'nde Kabe-i Muazzama'yı savunanların fişlenmesinin ardından “Beni de fişle” kampanyası başlatıldı!

KABE'Yİ SAVUNANLAR FİŞLENDİ

Bu skandala sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı. Yapılan fişleme listelerinde de bazı öğrencilerin yanına "bulundu", "BİSAK rtledi" tarzında notlar düşüldüğü görüldü.

"BENİ DE FİŞLE" KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kabe'yi savunduğu için fişlenen öğrenciler için benidefisle.com adında bir internet sitesi kuruldu. Sabah'ın haberine göre Site tıklandığında ilk olarak "Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Ocak 2021'de Kabe'nin aşağılandığı bir resim Güney Kampüste sergilendi. Bu hakarete tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlerden en az 46'sı fişlendi ve çeşitli şekillerde tehdit edildi" ifadeleri yer alıyor. Sitenin en alt kısmında ise "Sen de fişlen" butonu bulunuyor. Burayı tıklayanlar Kabe'yi savunmak ve fişlemelere tepki göstermek için kendi kendisini fişletebiliyor. Sosyal medyada da #benidefisle etiketi altında destek mesajları atılmaya başladı.