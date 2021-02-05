Boğaziçi'nde Kabe-i Muazzama'yı savunanların fişlenmesinin ardından “Beni de fişle” kampanyası başlatıldı!

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversiteyi karıştırdı.
Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafına LGBT paçavrası ve şahmeran figürü yerleştirildi.
KABE'Yİ SAVUNANLAR FİŞLENDİ
Bu skandala sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı. Yapılan fişleme listelerinde de bazı öğrencilerin yanına "bulundu", "BİSAK rtledi" tarzında notlar düşüldüğü görüldü.
"BENİ DE FİŞLE" KAMPANYASI BAŞLATILDI
Kabe'yi savunduğu için fişlenen öğrenciler için benidefisle.com adında bir internet sitesi kuruldu. Sabah'ın haberine göre Site tıklandığında ilk olarak "Boğaziçi Üniversitesi'nde 28 Ocak 2021'de Kabe'nin aşağılandığı bir resim Güney Kampüste sergilendi. Bu hakarete tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlerden en az 46'sı fişlendi ve çeşitli şekillerde tehdit edildi" ifadeleri yer alıyor. Sitenin en alt kısmında ise "Sen de fişlen" butonu bulunuyor. Burayı tıklayanlar Kabe'yi savunmak ve fişlemelere tepki göstermek için kendi kendisini fişletebiliyor. Sosyal medyada da #benidefisle etiketi altında destek mesajları atılmaya başladı.
DESTEK YAĞDI
BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavacı Kan'a ve Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'a kadar birçok kişi kendini fişletti.
İşte o isimle ve mesajları:
BAYRAKTAR: TEBRİKLER SELÇUK! KABE'Yİ SAVUNDUĞUN İÇİN FİŞLENDİN
BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da benidefisle.com adresine girerek kendisini fişlettirerek şu mesajı paylaştı: "Tebrikler Selçuk! Kabe'yi savunduğun için fişlendin. Ian McKallen'a şikâyet ettik. http://benidefisle.com #Benidefişle"