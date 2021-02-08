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    • 08.02.2021 23:05
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    PKK'dan 'nin kentine roketli saldırı: 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı

    'nin El- kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.

    PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı

    Terör örgüt YPG/PKK sabah saatlerinde Milli Ordusu (SMO) cephe hattına düzenlediği sızma girişiminden sonra 'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenledi.

    9 KİŞİ YARALANDI
    ilçe merkezine düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.

    ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, sabah saatlerinde 'un güneyindeki SMO askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit olmuştu.

    'nin bir taraftan , diğer taraftan ile imzaladığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü YPG/PKK, ve Münbiç ilçelerini terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.

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