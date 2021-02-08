AYM Genel Kurulu, Enis Berberoğlu'nun AYM kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruyu görüştü. Mahkeme, 17 Eylül 2020 tarihinde Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş, ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Berberoğlu başvurusunda, Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.