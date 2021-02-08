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    • 08.02.2021 11:17
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    'de açılacak okul 'ı rahatsız etti!

    ’nin kuzeyinde okul açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken ’nin bu hamlesi ’da hazımsızlık yaptı. Suriye’de küçük yaştaki çocukların eline silah verenlerden rahatsız olmayan Arap medyası, Bazı uzmanların, bu girişimi bölgenin hasarlı sosyal altyapısına destek olduğunu düşündüğü, bazılarının ise Ankara'nın "Suriye'nin toprak egemenliğini ihlal eden yabancı müdahale" ile suçlanabileceğini söylediği aktarıldı.

    Suriye'de açılacak okul Suudi Arabistan'ı rahatsız etti!

    Başkan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 'nin kuzeyinde ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

    Okullar, Rektörlüğü'ne bağlı olacak.

    "TÜRKİYE'NİN SÜRPRİZ KARARI"
    Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran 'nin bölgede eğitim faaliyetleri yürütecek yapılar inşa etmesine basını yer ayırdı.

    Kararı "sürpriz" olarak nitelendiren , Çobanbey'in ağırlıklı bir şehir olduğunu anımsattı.

    "ANKARA, YABANCI MÜDAHALE İLE SUÇLANABİLİR"
    Bazı uzmanların, bu girişimi bölgenin hasarlı sosyal altyapısına destek olduğunu düşündüğü, bazılarının ise Ankara'nın "Suriye'nin toprak egemenliğini ihlal eden yabancı müdahale" ile suçlanabileceğini söylediği aktarıldı.

    "ÇOBANBEY VE EL BAB'DA TÜRK LİRASI KULLANILIYOR"
    Haberde ayrıca Türkiye'nin, 2018'den beri Suriyeli mültecilerin dönüşünü teşvik etmek için , ve dahil olmak üzere Suriye'de hastane üniversiteleri inşa ettiği kaydedildi. Türk Lirası'nın Çobanbey ve El Bab'da kullanıldığı belirtildi.

    tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde eğitim vermek üzere El Bab'da üniversite kampüsünün kurulduğu ifade edildi.

    "ESAD REJİMİ DİRENECEK"
    Görüşlerine yer verilen Orta Doğu analisti , "Suriye (rejim) hükümeti, Türkiye'nin insani girişimine direnecek ve bunun egemenlik ihlali olduğunu iddia edecek." dedi.

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