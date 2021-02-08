Suriye'de açılacak okul Suudi Arabistan'ı rahatsız etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Okullar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olacak.

"TÜRKİYE'NİN SÜRPRİZ KARARI"

Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'nin bölgede eğitim faaliyetleri yürütecek yapılar inşa etmesine Suudi Arabistan basını yer ayırdı.

Kararı "sürpriz" olarak nitelendiren Arab News, Çobanbey'in Türkmen ağırlıklı bir şehir olduğunu anımsattı.

"ANKARA, YABANCI MÜDAHALE İLE SUÇLANABİLİR"

Bazı uzmanların, bu girişimi bölgenin hasarlı sosyal altyapısına destek olduğunu düşündüğü, bazılarının ise Ankara'nın "Suriye'nin toprak egemenliğini ihlal eden yabancı müdahale" ile suçlanabileceğini söylediği aktarıldı.

"ÇOBANBEY VE EL BAB'DA TÜRK LİRASI KULLANILIYOR"

Haberde ayrıca Türkiye'nin, 2018'den beri Suriyeli mültecilerin dönüşünü teşvik etmek için Afrin, El Bab ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de hastane üniversiteleri inşa ettiği kaydedildi. Türk Lirası'nın Çobanbey ve El Bab'da kullanıldığı belirtildi.

Harran Üniversitesi tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde eğitim vermek üzere El Bab'da üniversite kampüsünün kurulduğu ifade edildi.

"ESAD REJİMİ DİRENECEK"

Görüşlerine yer verilen Oxford Üniversitesi Orta Doğu analisti Samuel Ramani, "Suriye (rejim) hükümeti, Türkiye'nin insani girişimine direnecek ve bunun egemenlik ihlali olduğunu iddia edecek." dedi.