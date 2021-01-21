Enis Berberoğlu kimdir kaç yaşında? AYM'den yeni karar! Enis Berberoğlu olayı nedir?

Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu olayı nedir? Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği kararın ardından Enis Berberoğlu kimdir sorusu gündem oldu. AYM, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

ENİS BERBEROĞLU OLAYI NEDİR?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri süren eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.