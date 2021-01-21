Enis Berberoğlu kimdir kaç yaşında? AYM'den yeni karar! Enis Berberoğlu olayı nedir?

Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu olayı nedir? Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği kararın ardından Enis Berberoğlu kimdir sorusu gündem oldu. AYM, Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.
ENİS BERBEROĞLU OLAYI NEDİR?
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri süren eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.
Anayasa Mahkemesince hakkında daha önce ihlal kararı verilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, ihlal kararının yerel mahkemelerce yerine getirilmemesi nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu ele aldı.
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri süren Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi.
ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?
1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.
Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.
Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.