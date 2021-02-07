FRANSIZ İSTİHBARATI, MAARİF'İ TAKİP EDİYOR"

Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) da bahsedilen haberde, bu kurumun onlarca ülkede kendini "Türkiye'nin kültürel etkisine adadığı" bildirildi.

2019 yılında TMV tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açılan eğitim merkeziyle ilgili, "Maarif, Fransız istihbaratı tarafından yakından izleniyor." bilgisi paylaşıldı.