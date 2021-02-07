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    • 07.02.2021 18:08
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    'nın korkusu manşetlerde: Türkiye'nin etkinliği artıyor

    Son dakika haberi... Fransız basınını Türkiye korkusu sardı. Türkiye'nin etkinliğinden rahatsız olan , 'ı fotoğrafının yer aldığı " 'ya nasıl sızıyor?" başlıklı haberde, Fransız istihbarat servislerinin 'na gönderdiği bazı raporların, Ankara'nın ülkedeki Müslümanlar üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğunu gösterdiği aktarıldı.

    Fransa'nın korkusu manşetlerde

    Fransız basınını Türkiye korkusu sardı. Fransız Le Journal du Dimanche,Türkiye ile ilgili duyduğu endişeyi manşete taşıdı.

    "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya nasıl sızıyor?" başlıklı haberde, Fransız istihbarat servislerinin Elysee Sarayı'na gönderdiği bazı raporların, Ankara'nın Fransa toprakları üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğunu gösterdiği aktarıldı.

    Söz konusu raporların Ekim 2020'de Elysee'ye iletildiği ifade edildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN PARİS ZİYARETİ
    Başkan Erdoğan'ın, 2018'de Paris'i ziyaret ettiğinde, Fransız Müslüman İnancı Konseyi (CFCM) liderlerine seslenerek, "Fransa Müslümanları bizim korumamız altında. Size dokunanlar bana dokunmuş olur." ifadesini kullandığı belirtildi.

    "FRANSA'DA TÜRK ETKİNLİĞİ ARTTI"
    Ziyaretin üzerinden geçen 3 yılın ardından istihbarat raporlarının, Fransa'daki Türk etkinliğinin arttığını doğruladığı kaydedilerek, şöyle denildi:

    "Fransız uzmanların işaret ettiği bu 'etki vektörleri', esas olarak Türk göçmen nüfusu üzerinde, aynı zamanda Müslüman örgütler aracılığıyla ve hatta son zamanlarda yerel siyasi yaşamda seçilmiş yetkililere verilen destekle hareket ediyor."

        FRANSIZ İSTİHBARATI, MAARİF'İ TAKİP EDİYOR"
        Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) da bahsedilen haberde, bu kurumun onlarca ülkede kendini "Türkiye'nin kültürel etkisine adadığı" bildirildi.

        2019 yılında TMV tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açılan eğitim merkeziyle ilgili, "Maarif, Fransız istihbaratı tarafından yakından izleniyor." bilgisi paylaşıldı.
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