Erdoğan Macron'un yüzüne söyledi! "Bak! Konuşamazsın"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi içine alan bir gerilim tırmanıyor. Bölgede Türkiye Yunanistan, İngiltere ve AB'nin söz hakkı varken Fransan'nın yaptığı açıklamalara Başkan Erdoğan sert tepki göstermişti.

G-20 Başkanlar zirvesi kapsamında Macron ile de görüşen Erdoğan bu sert tepkisini bu kez Fransız mevkidaşının yüzüne karşı yineledi.

"BAK" DEDİM... SEN KONUŞAMAZSIN

"Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti." diyen Erdoğan "Sayın Macron "niye bana bunları söyledin falan" demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; "Bak" dedim, "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın." dedi.