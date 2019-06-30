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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 01:45

Erdoğan Macron'un yüzüne söyledi! "Bak! Konuşamazsın"

Başkan G-20 zirvesinde 'de süren gerilimle ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz hakkında skandal açıklamalarda bulunan Macron'a yönelik eleştirilerini ikili görüşmede de yüzüne karşı söyledi. Erdoğan, "İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “ meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, konuşur, konuşur, konuşur ama sen konuşamazsın.” dedi.

Erdoğan Macron'un yüzüne söyledi! Bak! Konuşamazsın

'de 'yi içine alan bir gerilim tırmanıyor. Bölgede Türkiye , ve 'nin söz hakkı varken Fransan'nın yaptığı açıklamalara Başkan Erdoğan göstermişti.

G-20 Başkanlar zirvesi kapsamında Macron ile de görüşen Erdoğan bu sert tepkisini bu kez Fransız mevkidaşının yüzüne karşı yineledi.

"BAK" DEDİM... SEN KONUŞAMAZSIN
"Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti." diyen Erdoğan "Sayın Macron "niye bana bunları söyledin falan" demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; "Bak" dedim, " meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın." dedi.

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