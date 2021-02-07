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    • 07.02.2021 18:12
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    "ı başarılı olsaydı Erdoğan'ı kurşuna dizeceklerdi"

    veya Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ilk darbe girişimi olan nda neler yaşandı? Terör örgütü bu kumpasla neyi hedefledi? Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayınında üzerinden 9 yıl geçen kumpasla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazarcı, FETÖ'cü teröristlerin 9 yıl önce MİT üzerinden Başkan 'ı hedef aldığını, kumpaslarda başarılı olsalardı Erdoğan'ı kurşuna dizeceklerini açıkladı. İşte FETÖ hainleri kirli planlarının perde arkası...

    AHaber

    Batı istihbarat birimlerinden güç alan 'nün ilk darbe girişimi olan için teröristlerin 2010 yılında hazırlıklarına başladığını ifade eden Emin Pazarcı yaşanan süreci canlı yayınında değerlendirdi.

    ABD'DEN İTİRAF: ERDOĞAN'I DURDURAMIYORUZ!

    "2010 yılında muhalefet üzerinde operasyonlar başladı. Bir yandan 'nin genel başkanı değiştirilirken diğer yandan MHP'ye kaset kumpaslarıyla saldırıldı." diyen Pazarcı, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Washington'a bir kripto gitti. 'Artık güçlenen AK Parti iktidarını ve Erdoğan'ı ordu ve yargıyla durduramıyoruz. Yeni bir muhalefet liderine ihtiyacımız var. Deniz Baykal bu ihtiyacı karşılayamıyor.' diye bilgi gitti. İşte Erdoğan hükümetini dizginleyemeyenler hem muhalefette hem de iktidar da bir operasyona giriştiler. Hakan Fidan'ı gözaltına alıp, bir takım açıklamalar yaptırıp Erdoğan'ı istifaya zorlamak isterdiler. Erdoğan, hasta olmasına rağmen bu operasyonların önüne geçti ve durdu." ifadelerini kullandı.

    "ERDOĞAN'I KURŞUNA DİZECEKLERDİ"

    7 Şubat 2012 MİT kumpası ve devamında başarılı olamayanların pes etmeden Türkiye'ye ve Erdoğan başkanlığındaki hükümete sistematik olarak saldırmaya devam ettiğini söyleyen Pazarcı, "15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkıştılar başarılı olsalardı ya Türkiye'de iç savaş çıkacaktı ya da kontrolü ellerine geçirip Erdoğan'ı kurşuna dizeceklerdi." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel "7 Şubat MİT kumpası başarılı olsaydı Erdoğan'ı kurşuna dizeceklerdi"