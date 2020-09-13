Başkan Erdoğan'ın Macron'a sert yanıtı Fransa'da gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye'ye tehditler savuran Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sert uyarıları, dış gündemi sarsmaya devam ediyor.

"TÜRK MİLLETİNİ KARŞINIZA ALMAYIN"

Macron'un, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerini misliyle iade eden Başkan Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamalarda Macron'u Türk milletiyle uğraşmaması yönünde uyardı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın Ege Denizi'nde devam ettiği provokatif hareketlere de değinen Erdoğan, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de devam ettiği yanlış ve düşmanca girişimlere son vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın sert uyarı niteliğindeki bu sözleri ise, Fransız ve Yunan medyasında oldukça ses getirdi.

FRANSIZ MEDYASI: ERDOĞAN MACRON'U TEHDİT ETTİ

Fransız medyası, Başkan Erdoğan'ın ifadelerini şu sözlerle ana sayfaya taşıdı:

Le Monde: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye ile kavga aramayın"

Le Figaro: Akdeniz'de gerginlik, Erdoğan, Macron'u "senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" diye uyardı.

Bfm Tv: Erdoğan, Macron'u Türkiye ile kavga etmemeye çağırdı.