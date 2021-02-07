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    • 07.02.2021 21:17
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    Son dakika: nı açıkladı | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 7 Şubat vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Paylaşılan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

    İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 440 BİN 706'YA YÜKSELDİ
    Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

    Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        23 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                                16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                                    12 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                                                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu