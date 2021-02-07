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    • 08.02.2021 01:44
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    "" ile "Diriliyoruz" hesabını yöneten 2 provokatör, "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandı

    merkezli sosyal medya platformu 'daki "" hesabının kullanıcısı B.B. ile "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandı. Tutuklanan provokatörler, halkı yanlış bilgiler ile yanıltıyordu.

    AA
    Boğaziçi ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

    İSTANBUL VE İZMİR'DE YAKALANDILAR

    Açıklamada, "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

    Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada, şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutukladıkları bilgisine yer verildi.

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    Haberler Güncel "Boğaziçi Dayanışması" ile "Diriliyoruz" hesabını yöneten 2 provokatör, "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandı