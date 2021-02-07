İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE YAKALANDILAR

Açıklamada, "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.