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    • 07.02.2021 23:37
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    Başkanı 'tan flaş 'anayasa' ve '' açıklaması

    Son dakika haberi... Başkanı , Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'yeni anayasa' ve 'nde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun." ifadelerini kullandı.

    Şentop'tan 'anayasa' ve 'Boğaziçi' açıklaması

    Başkanı , Başkan 'ın açıkladığı 'yeni anayasa' ve 'nde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

    "YENİ ANAYASA BİR ÜTOPYA DEĞİLDİR"
    Şentop, "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun." ifadelerini kullandı.

    "REKTÖR ATAMASI BAĞLAMINDA İZAH EDEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"
    Boğaziçi Üniversitesi bahanesiyle yaşanan olaylara dikkat çeken Şentop, "Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde." dedi.

    "BAŞKA BİR HAZIRLIĞIN İPUÇLARI GÖRÜLÜYOR"
    Şentop, "Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş 'anayasa' ve 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması