TANK MODERNİZASYON İHALESİ İSRAİL IMI FİRMASINA VERİLDİ

Başbakan Bülent Ecevit, 170 adetlik M-60 A1 tank modernizasyonu ile ilgili sözleşmenin İsrail IMI firması ile imzalanmasına karar verildiğini bildirdi. Ecevit, "TSK'nın tank modernizasyon ihtiyacının ivedilikle karşılanabilmesini sağlaması ve maliyet etkin olması nedeniyle, İsrail'in IMI şirketi ile görüşmeler sonunda, ulaşılan bügünkü noktada, 170 adet M-60 A 1 tank modernizasyonu için sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ecevit, toplam 170 tankın maliyeti 668 milyon dolar olduğunu açıkladı.



SAKARYA ARİFİYE TANK PALET FABRİKASI GERÇEKLERİ...

Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda; yerli ve milli tankımız ALTAY'ın üretimi için yaklaşık 10 yıldır çalışıldığı, çalışmaların ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya geldiği, fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisinin de Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu bildirildi.

ALTAY TANKI İÇİN 5 ADET PROTOTİP ÜRETİLDİ

2000'li yıllarda tank çalışmalarına başlandığı, OTOKAR A.Ş. ile tank üretimine ilişkin proje başlangıç sözleşmesinin yapıldığı öğrenildi.

İlk aşamada ALTAY Tankı Tasarım ve Prototip Üretimi için OTOKAR A.Ş.'nin görevlendirildiği ve bu kapsamda 5 adet prototip üretildiği, bu süreçte, Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın belirli alanlarının 2012-2015 yılları arasında, OTOKAR A.Ş.'ye tahsis edildiği öğrenildi.

5 adet prototipin kule ve gövdelerinin Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda üretildiği, fabrikanın test alt yapısının da OTOKAR A.Ş.'ye kullandırıldığı ifade edildi.

2000'Lİ YILLARDA TANK ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'nin ise 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği, ihaleye katılan üç firmadan en uygun teklifi veren BMC A.Ş. ile Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) arasında tankın seri üretimine ilişkin sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Tank yapmak için 2009 yılından bu yana devam eden çalışmalarının ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya gelindiği bildirildi.

250 ADET TANKIN SERİ ÜRETİMİ AŞAMASINDA DA FABRİKANIN İŞLETME HAKKI BMC'YE VERİLDİ

Tıpkı tankın prototip üretimi aşamasında Tank Palet Fabrikası'nın belirli alanlarının OTOKAR'a tahsisinde olduğu gibi, 250 adet tankın seri üretimi aşamasında da fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devri gündeme geldi.

ALTAY tankının en hızlı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılması için tüm imkânların seferber edildiği, bu kapsamda Tank-Palet Fabrikası olarak da anılan 1'inci Ana Bakım Fabrikası'nın, 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı bildirildi.

FABRİKANIN MÜLKİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA KALMAK ÜZERE İŞLETME ASFAT A.Ş. DEVREDİLDİ

14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kalmak üzere işletmesinin Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketine (ASFAT A.Ş.) devredilmesine, fabrikada çalışan askeri personel ile memurların ilgili mevzuat çerçevesinde MSB bünyesinde çalışmaya devam etmesine, fabrikada işçi statüsündeki personelin her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT A.Ş.'ye devredilmesine karar verildi.

FABRİKANIN İŞLETME HAKKI 25 YIL SÜRE İLE BMC'YE VERİLDİ ANCAK HER TÜRLÜ DENETİM YETKİSİ MSB'DE

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT A.Ş. ve BMC arasında imzalanan protokol ile Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyetinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak şekilde ve işçilerin tüm özlük hakları korunarak kadroların ASFAT A.Ş.'de kalması kaydıyla Fabrika'nın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

PROTOKOLLE NE AMAÇLANDI?

Söz konusu protokol ile ülke kaynaklarının savunma sanayiinde etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikada mevcut atıl kapasitenin en aza indirilmesi, fabrika işletme verimliliğinin artırılması, yeni iş/üretim imkânları oluşturulması ve ihracatın artırılması doğrultusunda MSB kontrolünde yatırımlar yapılması, özel sektörün iş yapma hızından ve yüksek teknolojiye erişim imkânlarından faydalanılması amaçlandı.