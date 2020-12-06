

Ardından Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan şu mesajları paylaştı:



İki çarpı iki muhteşem bir yol olarak bu yolu burdan izlerken milletim adına iftihar ettim.



Türk Milleti olarak yaşadığımız onca saldırı ve ihanete rağmen böyle bir yanlışa düşmedik. Bin yıllara sarih geçmişimizde ne haysiyetimizden ne şahsiyetimizden taviz vermedik.





Ermeniler, Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri sayesinde bugün Dağlık Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.



Kardeşim Aliyev'in dediği gibi Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.



Uluslararası kamuoyunun Fransa'nın tehllikeli yaklaşımına karşı gereken tepkiyi vermesini ümit ediyoruz.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sarıkamış-Karakurt- Horasan yolunun açılışına katıldı.

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