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    • 06.12.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan 'nin 'tank palet fabrikası' iddialarına sert yanıt

    Başkan Erdoğan, ’daki tank palet fabrikası ile ilgili gerçekleri anlattı. Muhalefetin “’a satıldı” iddiasına sert çıktı: Bir iftirayla karşı karşıyayız. yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme devridir. Katar’a satış da söz konusu değildir. Kahraman askerlerimize saldırının asıl sebebini biliyoruz. Sınır ötesi başarıdan duyduğu rahatsızlığı dışa vuranları, millete havale ediyoruz

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    Başkan Erdoğan, dün katıldığı açılışta CHP'nin tank palet fabrikası iddialarına sert yanıt verdi: Fabrika üzerinden TSK'ya ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların sebebini iyi biliyoruz.




    Başkan Erdoğan, dün İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılışı'na katıldı. CHP'nin Arifiye'deki tank palet fabrikası hakkındaki iddialarına sert çıktı. "Arifiye'deki fabrikanın bedeli 250 milyon dolar. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründen hiç fabrika görmemiştir. Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir" ifadesini kullandı.


    Ardından Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan şu mesajları paylaştı:

    İki çarpı iki muhteşem bir yol olarak bu yolu burdan izlerken milletim adına iftihar ettim.

    Türk Milleti olarak yaşadığımız onca saldırı ve ihanete rağmen böyle bir yanlışa düşmedik. Bin yıllara sarih geçmişimizde ne haysiyetimizden ne şahsiyetimizden taviz vermedik.



    Ermeniler, Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri sayesinde bugün Dağlık Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.

    Kardeşim Aliyev'in dediği gibi Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir.

    Uluslararası kamuoyunun Fransa'nın tehllikeli yaklaşımına karşı gereken tepkiyi vermesini ümit ediyoruz.



    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sarıkamış-Karakurt- Horasan yolunun açılışına katıldı.

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