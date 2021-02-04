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    • 04.02.2021 22:48
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    Gücümüze güç katacak! 'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi "" 'ta test edildi

    Son dakika haberi... Türkiye'nin Savunma Sanayii'de yaptığı hamlelere her geçen gün bir yenisi eklenirken sevindiren haber bu kez 'dan geldi. Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi 'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri 'ta başarıyla gerçekleştirildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Gücümüze güç katacak!

    Türkiye'nin Savunma Sanayii'de yaptığı hamlelere her geçen gün bir yenisi eklenirken sevindiren haber bu kez Roketsan'dan geldi.

    ATMACA'NIN TESTLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

    Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

    Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

        "KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"
        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twiter üzerinden Atmaca'nın görüntülerini paylaştı. Demir yaptığı açıklamadai "İlk milli gemisavar füzemiz #ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
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