Türkiye'nin Savunma Sanayii'de yaptığı hamlelere her geçen gün bir yenisi eklenirken sevindiren haber bu kez Roketsan'dan geldi.
ATMACA'NIN TESTLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.
Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.
Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.