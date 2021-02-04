"BİR YERİ Mİ TAHRİP ETTİLER"

Kılıçdaroğlu, eylemcilerin bir yere saldırmadıklarını ima ederek "Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar. Bir yeri mi tahrip ettiler. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bu anayasal hak. Haklarını arıyor bunlar. Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim." ifadelerine yer verdi.

"BU ÇOCUKLARI DİNLEMEK LAZIM"

CHP lideri açıklamasının devamında ise "Bir kişinin terörist sayılması için mahkeme kararı lazım. Terörist diyor. Eline silah mı aldı. Anayasanın verdiği hakkı kullanıyor. Anlayışla karşılamamız lazım. Yazıktır günahtır. Bu çocukları dinlemek lazım, konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin yetiştirdiği gençler." diye konuştu.