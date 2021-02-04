Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasının gündem maddelerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan olaylardı. Kılıçdaroğlu, ilginç açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı açıklamasında polis araçlarına saldıran eylemcileri savundu.
Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE YAPILAN ATAMA DOĞRU DEĞİLDİR"
"Bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bütün evlatlarımızın çok iyi yetişmesini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama doğru değildir. Orada hocalar karşı çıkıyor, öğrenciler karşı çıkıyor. Rektör çalışma arkadaşı istiyor, kimse onunla çalışmak istemiyor. Olmuyorsa ayrılırsınız. O görevde olmak ne katacak size. Üniversite kabul etmiyor, doğru değil diyor. Diyor ki; bu atanan kişi üniversitenin standartlarına göre profesör olamaz. Hepimizin düşünmesi lazım."
"BİR YERİ Mİ TAHRİP ETTİLER"
Kılıçdaroğlu, eylemcilerin bir yere saldırmadıklarını ima ederek "Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar. Bir yeri mi tahrip ettiler. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bu anayasal hak. Haklarını arıyor bunlar. Bu çocuklara ben memleketimizin evlatları dedim." ifadelerine yer verdi.
"BU ÇOCUKLARI DİNLEMEK LAZIM"
CHP lideri açıklamasının devamında ise "Bir kişinin terörist sayılması için mahkeme kararı lazım. Terörist diyor. Eline silah mı aldı. Anayasanın verdiği hakkı kullanıyor. Anlayışla karşılamamız lazım. Yazıktır günahtır. Bu çocukları dinlemek lazım, konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin yetiştirdiği gençler." diye konuştu.