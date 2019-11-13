CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikalarından birisinin "ihalesiz, Katar ordusuna peşkeş çekildiğini" iddia ederek, bunu "ihanet" olarak nitelendirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu asılsız iddialarına birçok siyasiden tepkiler üst üste geldi.



A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve muhalefetin sıkça dillendirdiği Tank-Palet fabriakası yalanı ve giriştiği algı operasyonları ile ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile AHaber canlı yayınında konuştu.

FABRİKANIN HERHANGİ BİR DEVLETE SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Yusuf Alabarda, "Bu konu ile ilgili yaratılan manipülasyon çok farklı algılara sebebiyet veriyor ve bunun da başarılı olduğunu hissederse muhalefet bunun üzerinden yürümeye devam ediyor. Şimdi fabrikanın herhangi bir şirkete ve devlete satılması söz konusu değil. Fabrika kurulduğu günden bu yana çok büyük başarılara imza attı. TSK envanterinde bulunan zırhlı araçların bakım ve onarımları burada yürütülüyordu. Bu faaliyetine de NATO seviyesinde hizmet etmeye devam ediyor, fabrika satılmadığı için de bu hizmetlerine devam edecek. Fabrikanın içindeki emir-komuta hiçbir şekilde Katar ordusunda değil muhalefetin dediği gibi." açıklamasında bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN: SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL

TCG Ufuk Gemisi Denize İndirme Töreni'nde konuşan Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nın satılmasına yönelik iddialara ilişkin bir kez daha cevap vererek fabrikanın satışının veya mülkiyetinin devrinin asla söz konusu olmadığını söylemişti.



"PAPAĞAN GİBİ AYNI İDDİALARI DİLLENDİRMEKTE"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddialarına yönelik " ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tank palet fabrikası meselesinin iç yüzüne gelince, fabrika Katarlı firmaya satılmamış, belirli bir süre için sadece kiralanmıştır. Üstelik fabrikanın sendikalı çalışanları da Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kalmaya devam edeceklerdir. 21'inci yüzyılda askeri ve savunma alanlarında yapılan yatırımlar, birkaç ülkenin ortaklığıyla gerçekleştirilebilmektedir. F35 uçakları; müşterek taarruz uçağı projesi kapsamında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir. F35'lerin yüzlerce parçası da Türkiye'de üretilmektedir."





BAHÇELİ DE SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası iddialarına sert sözlerle yüklenmiş, 28 Mart 2019 tarhinde partisi tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye oy veren vatandaşların yalanlara kanmamasını, istismara aldanmamasını istemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu.

"PYD/YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'lilerin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş."