Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki tank palet fabrikasının satılacağına ilişkin yalanı diline dolamasına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Sakarya'daki tank palet fabrikası… Bu konuyu defalarca izah ettik. Bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında vardır. Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor" ifadelerini kullandı.

CHP HARİÇ HERKES ANLADI!

Kılıçdaroğlu'nun tank palet yalanlarına herkes tepki göstermişti. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak da konuyla ilgili fabrika önünde Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile canlı yayınyapmıştı. İşte Tank-Palet Fabrikası gerçeği.

"EMİR KOMUTA KATAR'DA DEĞİL!"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, "Bu konu ile ilgili yaratılan manipülasyon çok farklı algılara sebebiyet veriyor ve bunun da başarılı olduğunu hissederse muhalefet bunun üzerinden yürümeye devam ediyor. Şimdi fabrikanın herhangi bir şirkete ve devlete satılması söz konusu değil. Fabrika kurulduğu günden bu yana çok büyük başarılara imza attı. TSK envanterinde bulunan zırhlı araçların bakım ve onarımları burada yürütülüyordu. Bu faaliyetine de NATO seviyesinde hizmet etmeye devam ediyor, fabrika satılmadığı için de bu hizmetlerine devam edecek. Fabrikanın içindeki emir-komuta hiçbir şekilde Katar ordusunda değil muhalefetin dediği gibi" ifadelerini kullanmıştı.

"FABRİKADA ÜRETİLEN SİLAHLAR YPG'Yİ VURACAK DİYE KORKUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili olarak, "PYD/YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'lilerin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş." demişti.