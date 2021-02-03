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    • 03.02.2021 14:27
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    CHP'de çatlak! Eski genel başkanları ziyaret eden vekiller Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kimse CHP'den büyük değil

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte hareket etmesi ve partinin Atatürk çizgisinden kopmasından duyulan rahatsızlık giderek artıyor. 'nin parti hazırlığı devam ederken İzmir Milletvekili , Milletvekili ve Milletvekili 'in istifa etmesi CHP'yi hareketlendirdi. İstifa eden isimler yazdıkları mektupta partinin HDP'yle birlikte hareket etmesinden duydukları rahatsızlığı ve "Atatürk" bile diyemeyen gibi isimlere karşı bir yaptırımda bulunulmamasını da eleştirdi. İstifa eden vekillerin ardından eski CHP milletvekilleri , ve harekete geçti. 3 isim eski CHP Genel Başkanı ve eski SHP Genel Başkanı 'ı ziyaret etti. Baydar'ın "Biz kimsenin CHP'den daha büyük olmadığını düşünüyoruz." sözleri de dikkat çekti.

    AA
    takvim.com.tr
    CHP'de çatlak büyüyor! Kılıçdaroğlu'nu hedef aldılar

    Eski CHP Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu partideki son gelişmelerle ilgili eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti.

    İLK ZİYARET KARAYALÇIN'A
    İlk ziyaret Karayalçın'ın ofisinde gerçekleşti. Bir saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Baydar, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve CHP'de yaşanan durumlarla ilgili eski genel başkanlarla görüşme kararı aldıklarını söyledi. Baydar, İstanbul'da Altan Öymen ile de bir araya geleceklerini belirterek, bu görüşmenin neticesini de paylaşacaklarını bildirdi.

    "KİMSE CHP'DEN BÜYÜK DEĞİL"
    Bundan sonraki sürecin ne olacağına ilişkin soru üzerine Baydar, "Onlarla ilgili herhangi bir şey söylememiz şu an uygun değil. İyi niyetli bir süreç takip ettiğimizi düşünüyorum. CHP, herkesin evidir. CHP, Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. Ve genel başkanlar, ondan sonra gelenler o koltukta vekaleten oturmaktadırlar. Biz kimsenin CHP'den daha büyük olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        "AMACIMIZ CHP'Yİ BİR ARADA TUTABİLMEK"
        Mevlüt Dudu ise "Biz tarihi bir sorumluluğu üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerin bitiminde yeniden kamuoyuyla paylaşacağız, hatta belki sayın genel başkanlar da bir takım paylaşımlarda bulunacaklardır. Ama şu söyleyeyim amacımız CHP'yi bir arada tutabilmenin yollarını araştırmak şeklinde özetleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Baydar ve Dudu, daha sonra TBMM'de eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i ziyaret etti.
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