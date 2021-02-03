CHP'de çatlak! Eski genel başkanları ziyaret eden vekiller Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kimse CHP'den büyük değil

Eski CHP Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu partideki son gelişmelerle ilgili eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti.
İLK ZİYARET KARAYALÇIN'A
İlk ziyaret Karayalçın'ın ofisinde gerçekleşti. Bir saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Baydar, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve CHP'de yaşanan durumlarla ilgili eski genel başkanlarla görüşme kararı aldıklarını söyledi. Baydar, İstanbul'da Altan Öymen ile de bir araya geleceklerini belirterek, bu görüşmenin neticesini de paylaşacaklarını bildirdi.
"KİMSE CHP'DEN BÜYÜK DEĞİL"
Bundan sonraki sürecin ne olacağına ilişkin soru üzerine Baydar, "Onlarla ilgili herhangi bir şey söylememiz şu an uygun değil. İyi niyetli bir süreç takip ettiğimizi düşünüyorum. CHP, herkesin evidir. CHP, Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. Ve genel başkanlar, ondan sonra gelenler o koltukta vekaleten oturmaktadırlar. Biz kimsenin CHP'den daha büyük olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.