CHP'de çatlak! Eski genel başkanları ziyaret eden vekiller Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kimse CHP'den büyük değil

"KİMSE CHP'DEN BÜYÜK DEĞİL"

Bundan sonraki sürecin ne olacağına ilişkin soru üzerine Baydar, "Onlarla ilgili herhangi bir şey söylememiz şu an uygun değil. İyi niyetli bir süreç takip ettiğimizi düşünüyorum. CHP, herkesin evidir. CHP, Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. Ve genel başkanlar, ondan sonra gelenler o koltukta vekaleten oturmaktadırlar. Biz kimsenin CHP'den daha büyük olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.