Cumhuriyet Halk Partisi'nde kopuşlar devam ediyor. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi için yola çıkmasının ardından İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'den istifa etti. Bu 3 ismin de Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstifa eden vekiller CHP'den ayrılırken yaptıkları açıklamada ise partilerinin HDP ile yakınlaşmalarını ve Canan Kaftancıoğlu gibi figürlerin bulunmasını eleştirdi.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin içinde bulunduğu bu durumu köşe yazısına taşıdı. Övür, şunları yazdı:
"KLASİK CHP'LİLER UZAKLAŞIYOR"
"Bugünlerde herkes şu sorunun cevabını arıyor: CHP'de neler oluyor? Aslında bir değil birkaç şey birden oluyor. Klasik CHP'liler, Baykalcılar, Atatürkçüler, Ulusalcılar birer birer ya ihraç ediliyor ya da partiden uzaklaşıyor. Bu yüzden birkaç parti kuruluyor, birçok da arayış var.
"SOLCU ALEVİ VE SOLCU HDP'Lİ KÜRT' SİYASİ AKTÖRLER KALIYOR"
Peki, geride kimler kalıyor? İşte asıl cevabı aranması gereken soru da bu. CHP'yi CHP yapan bu siyasi kimlikler birer ikişer partiden elimine edilirken geride "Solcu Alevi ve solcu HDP'li Kürt" siyasi aktörlerin hâkim olduğu bir parti, bir de hipnozlanmış gibi her yere "tıpış tıpış" giden bir sosyoloji kalıyor.