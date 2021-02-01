Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. Ortadoğu'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz."

"YİNE KAN KUSUP, KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM"

Mehmet Ali Çelebi, Temmuz 2018'de, milletvekili olmasından 1 ay sonra partide gördüğü sorunlara dair bir bildiriyi, şahsi twitter hesabımdan yayınlayarak, 20 Temmuz 2018'de partide ilkesel değişim için imza verdiğini, kurultaya gidilerek partinin dinamik bir dönüşümden geçmesi adına tartışma yapılmasını doğru bulduğunu anlattı.

Verdiği imzanın, şahıslarla ilgili değil ilkelere dair olduğunu ancak kasıtlı olarak şahıslara indirgenip ötekileştirme aracı olarak kullanıldığını ileri süren Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: