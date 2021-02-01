Geçtiğimiz günlerde CHP'den, partinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirterek İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, istifa etti.
İstifaların yankıları devam ederken 3 vekilin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin de detayları ortaya çıkmaya başladı.
HDP İLE MESAFE
İstifa eden vekillerin CHP'nin HDP ile iş birliği yapması ve Atatürkçü çizgiden uzaklaşmasını gerekçe göstererek istifa etmesine Kılıçdaroğlu, karşı çıktı.