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    • 02.02.2021 21:01
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    'li eski üç milletvekili , ve 'la CHP'deki istifaları görüşecek

    Eski Milletvekilleri , ve 'dan oluşan heyet , ve 'ı ziyaret ederek partideki son gelişmeleri değerlendirecekler. Hakkı Akalın, Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'dan oluşan heyet, eski genel başkanlarla CHP'deki istifalar ve yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

    AA
    CHP'li eski üç milletvekili Baykal'la görüşecek

    İzmir Milletvekili , Milletvekili ve Milletvekili 'in 'den istifa etmesiyle parti kulisleri hareketlendi.

    Eski CHP milletvekili üç isim gelişmeler üzerine harekete geçti.

    Eski İzmir milletvekili , eski milletvekili ve eski Hatay Milletvekili 'nun yarın , ve 'la görüşeceği öğrenildi.

    CHP'deki istifalar ve son gelişmeler hakkında eski genel başkanlarla fikir alışverişinde bulunacağı öğrenilen heyet, ilk olarak yarın saat 11.00'de eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı 'deki ofisinde ziyaret edecek. Saat 14.00'de eski Genel Başkan Hikmet Çetin'le 'daki Pastanesinde buluşacak heyet, saat 16.00'da da Deniz Baykal'ı da Beysukent'teki evinde ziyaret edecek.

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    Haberler Güncel CHP'li eski üç milletvekili Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'la CHP'deki istifaları görüşecek