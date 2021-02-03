İzmir sele teslim! Vatandaşlar apartmanına kanoyla ulaştı

İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile ilginç bir görüntü çekildi.
Sel nedeniye çok sayıda araç mahsur kalırken, bir vatandaş kano ile yolculuk yaptı. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.
METREKAREYE 155 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, dün sabah başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yağışlarda kent merkezine metrekareye 155 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, son 24 saatlik sürede, Bayraklı'ya 144, Bornova'ya 137, Menderes'e 135 kilogram yağışın düştüğünü, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinde ise yağış miktarının 118 kilogram olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.