Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.
SİVAS, SAMSUN, ANKARA, KOCAELİ, EDİRNE'DE OKUYAN ÖĞRENCİLER DE EYLEMDE
Gözaltına alınan şüpheliler arasında; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de bulunuyor.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER
29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.