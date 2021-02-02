Clubhouse üyelik nasıl yapılır? Clubhouse davetiye nasıl alınır? Yeni uygulama Clubhouse kullanılışı!

CLUBHOUSE ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının tam tersine davetiye sistemiyle üye kabul ediyor. Bunun için eğer siz bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız daha öncesinde üye olan bir kullanıcının size davetiye göndermesi gerekiyor.

Fakat bunun dışında davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse'a giriş yapabiliyor. Yani hemen üye olmak için davetiye gerekiyor. Ama eğer beklerim derseniz davetiyesiz de üye olabilirsiniz.