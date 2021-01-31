Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.01.2021 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 12:10
    ABONE OL

    ’den istifa eden ’den ‘Saray Operasyonu’ tepkisi: Geçin bu işleri!

    ’den istifa eden , zehir zemberek ifadelerine devam ediyor. Çelebi, CHP Grup Başkanvekili ’in ‘Saray Operasyonu’ sözlerine tepki gösterdi. "24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin kurduğu seçim sisteminin çökmesi de mi operasyondu?" diye soran Çelebi, "Sayın ’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri" ifadelerini kullandı.

    CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM Basın Odası'nda düzenlendikleri toplantıyla parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.

    Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz" sözlerini kullanmıştı.

    Bu gelişmelerin ardından kendisine yönelik "Sarayın Adamı" söyleminde bulunulmaya başlaması üzerine, Çelebi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "GEÇİN BU İŞLERİ"
    "Bize 'Sarayın Adamı' diyenlere açıkça soruyorum!" diyen Çelebi, "24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP'nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sayın Muharrem İnce'ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri" şeklinde konuştu.

    ŞU SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ
    Mehmet Ali Çelebi, Temmuz 2018'de, milletvekili olmasından 1 ay sonra partide gördüğü sorunlara dair bir bildiriyi, şahsi twitter hesabımdan yayınlayarak, 20 Temmuz 2018'de partide ilkesel değişim için imza verdiğini, kurultaya gidilerek partinin dinamik bir dönüşümden geçmesi adına tartışma yapılmasını doğru bulduğunu anlattı.

        Verdiği imzanın, şahıslarla ilgili değil ilkelere dair olduğunu ancak kasıtlı olarak şahıslara indirgenip ötekileştirme aracı olarak kullanıldığını ileri süren Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yetmedi, imza sürecinde kraldan çok kralcı mevcut bir milletvekili tarafından İzmir'e sokulmamakla tehdit edildim. Yine kan kusup kızılcık şerbeti içtim. Parti içi demokrasi istediğim ve partimizin ilerlemesi adına düşündüğüm ilkeleri talep ettiğim için Eylül 2018 Abant milletvekili kampı dahil sonrasındaki 1,5 senelik süreçte mobinge varan ötekileştirme (imzacılar, darbeciler söylemleriyle taciz, selam vermeme, uzak durma, aba altından sopa gösterme, beraber itiraz ettiğimiz vekillerden koparmaya çalışma vb.) artan bir şiddetle devam etti. Yel kayadan ne koparırsa sonuç o olmuştur. Silivri'de yıllarca cezaevinde çürütülme tehdidine meydan okumuş Çelebi'ye bunlar işlememiştir. İktidara yürümek için çözülmesi elzem olan yapısal sorunları sürekli gündemde tutmaya devam ettim."

        Mehmet Ali Çelebi, 2 yıl boyunca onlarca itiraz ve birçok görüşmeden sonra son çağrılarını 10 Aralık 2020'de CHP yönetimine ve milletvekillerine gönderdikleri mektupla yaptıklarını ifade ederek, 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptıkları görüşmelerde, "partide birlik için adım atılmalı" diye ısrar ederek, 3 vekil imzalı görüşlerini sunduklarını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

        ULTİMATOM GİBİ MEKTUP
        Muharrem İnce'nin yeni partisine katılacağı söylenilen CHP'li Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un, parti yönetimine zehir zemberek bir mektup göndermesi söylentileri netleştirmeye başlamıştı.

        ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: HDP ÜZERİNDEN GİDİLMESİNE KARŞIYIZ!
        CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor. Çelebi, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

        "HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR"
        Çelebi ve Aksoy, HDP' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

        "Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

            CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."

            CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.

            CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’den ‘Saray Operasyonu’ tepkisi: Geçin bu işleri!