Telegram çöktü mü? Telegram açılmıyor mu, sorun mu var?

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde yüzbinlerce kişinin uygulamada yoğunluk oluşturmasından dolayı zaman zaman yüklenmede problemler yaşanabiliyor.

TELEGRAM NEDİR?

WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Telegaram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi.11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı.Ayrıca Telegram, hiçbir 3. partiye, hükümetler dahil olmak üzere bugüne kadar veri paylaşmamıştır.