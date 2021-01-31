Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. A Haber'in edindiği bilgiye göre; genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan salıcı tarafından gönderilen mesajda ''soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin'' çağrısı dikkati çekti. Bu mesaja Muharrem İnce'den de sert bir eleştiri geldi. İnce, CHP'yi aciz olmak ile suçladı. İşte ayrıntılar...