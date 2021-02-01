CHP'nin HDP ile olan yakınlaşmasına tepki gösterip istifa eden 3 milletvekili partide deprem etkisi yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da belediye, il ve ilçe başkalarına uyarı muktubu yolladı. Mesajda 'Soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin' notunun yer aldığı anlaşıldı.
Parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce de istifa edeceğini açıkladı. CHP'nin "Aciz" olduğunu anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.
Parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce de istifa edeceğini açıkladı. CHP'nin "Aciz" olduğunu anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.
İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.