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    tabanında huzursuzluk arttı! Yöneticiler ikna hareketi başlattı

    Üç vekilin istifasının ardından tabanında da huzursuzlukların arttığı anlaşıldı. Yöneticiler, kafası karışık partililer için ikna hareketi başlattı.

    CHP'nin kafası karışık
    CHP'nin ile olan yakınlaşmasına tepki gösterip istifa eden 3 milletvekili partide deprem etkisi yarattı. Genel Başkan Yardımcısı da belediye, il ve ilçe başkalarına uyarı muktubu yolladı. Mesajda 'Soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin' notunun yer aldığı anlaşıldı.



    Parti kurma hazırlığında olan de istifa edeceğini açıkladı. CHP'nin "Aciz" olduğunu anlattı. CHP Genel Başkanı 'yla görüşen milletvekilleri , ve CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.

    İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.

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    Haberler Güncel CHP tabanında huzursuzluk arttı! Yöneticiler ikna hareketi başlattı