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    • 01.02.2021 16:22
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    Son dakika: ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na ile gitti

    Son dakika haberine göre , ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü ile gidiyoruz." dedi. Test sürüşü sonrası konuşan Erdoğan, "Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan'ı tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız. Geçenlerde Elon Musk'la bir bir görüşmem oldu. Bu konuları kendileriyle de görüşmeye hazırız. Tebrik ediyorum. Yakın zamanda yollarda da göreceğiz. Önemli olan sürümden kazanabilmek için rakamlar ne kadar olacak. Külliye'de özellikle misafirlerimiz için kullanacağız. Çok ses getirir." açıklamasında bulundu.

    Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene da katıldı.

    Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.



    Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test ediyor. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

    TEST SONRASI BÖYLE KONUŞTU
    Başkan Erdoğan, "Ortaklaşa üretmiş durumdalar. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı, trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.

    Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.



    Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.

    Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada."     dedi.



    KRİTİK TOPLANTIYA BÖYLE GİTTİ
    Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

    VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise açıklamasında "Sn. Cumhubaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil... Ön gösterim aracı da değil... Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü" ifadelerini kullandı.

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