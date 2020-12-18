BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2'nci Kesim Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılmıştı.

Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Her kim ki bunları hedef alarak bozgunculuk peşinde koşuyorsa emin olunuz tek amacı ülkemizin bu tarihi sıçrayışına engel olmaktır. Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Özgür Özel'in "diktatör" iftiraları ilk skandalı değil. İşte Özel'in kirli sicili:

MEHMETÇİĞE YAPILAN İĞRENÇ İTHAMLARI SAVUNDU

CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır'ın bir canlı yayın esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk askerine yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından tepkiler üst üste gelmişti. "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'ı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel savundu.