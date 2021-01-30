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    • 30.01.2021 16:54
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    Son dakika: RTÜK Başkanı 'den 'li 'e tepki: Vicdansızlıktır, art niyetliliktir

    Son dakika haberine göre Radyo ve Televizyon u (RTÜK) Başkanı , kendisini eleştiren Grup Başkanvekili 'e Twitter'dan cevap verdi. Şahin, "Yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art niyetliliktir" dedi.

    CHP'li Özel'e tepki: Vicdansızlıktır, art niyetliliktir
    RTÜK Başkanı , yazılı açıklamasında reklam süreleriyle ilgili yasal düzenleme yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şahin, Grup Başkanvekili 'in nda bu açıklamasını gündeme getirerek eleştirmesi üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Özel'in konuya ilişkin Twitter paylaşımını da paylaşan Şahin, şöyle dedi:



    "Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. Milletvekillerimiz kanun teklifi hazırlarken vatandaşlarımızın, sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edebilmek adına kurumlardan bilgi almaktadırlar. Bu bağlamda yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art niyetliliktir. Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel Son dakika: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den CHP'li Özgür Özel'e tepki: Vicdansızlıktır, art niyetliliktir