Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Türk savunma sanayiine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için hazırladığı "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin bu seferki kahramanı Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ.
Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'ndeki üçüncü çalışma niteliğindeki "Nuri Demirağ" animasyon filmi bugün saat 19.00'da Savunma Sanayii Başkanlığının tüm sosyal medya hesapları ile Twitter (@SavunmaSanayii), Instagram (@SavunmaSanayii), YouTube (Savunma Sanayii Başkanlığı), Facebook (Savunma Sanayii Başkanlığı) hesaplarından izleyicinin beğenisine sunuldu.
Animasyon filminde Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu dahil, birçok ilki gerçekleştiren Nuri Demirağ'ın hayatı yer aldı.
Demirağ'ın hayatının dönüm noktaları anlatıldı.
Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına adayan Demirağ'ın hayatının dönüm noktaları izleyiciye hazırlanan görsellerle anlatıldı.
Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'nde daha önce Nuri Killigil ile Şakir Zümre'nin hayatlarına yer verilmişti.