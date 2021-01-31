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    • 31.01.2021 19:36
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    'nin kahramanı 'ın hayatı animasyonla anlatıldı

    Cumhurbaşkanlığı nın (SSB), hazırladığı " Animasyon Filmi" izleyici ile buluştu. “ Kahramanları” serisinin üçüncüsü Nuri Demirağ ile devam ediyor. ile başlayan seri ile devam etmişti.

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Türk savunma sanayiine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için hazırladığı "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin bu seferki kahramanı Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ.

    Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'ndeki üçüncü çalışma niteliğindeki "Nuri Demirağ" animasyon filmi bugün saat 19.00'da Savunma Sanayii Başkanlığının tüm sosyal medya hesapları ile Twitter (@SavunmaSanayii), Instagram (@SavunmaSanayii), YouTube (Savunma Sanayii Başkanlığı), Facebook (Savunma Sanayii Başkanlığı) hesaplarından izleyicinin beğenisine sunuldu.

    Animasyon filminde Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu dahil, birçok ilki gerçekleştiren Nuri Demirağ'ın hayatı yer aldı.

    Demirağ'ın hayatının dönüm noktaları anlatıldı.

    Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına adayan Demirağ'ın hayatının dönüm noktaları izleyiciye hazırlanan görsellerle anlatıldı.

    Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'nde daha önce Nuri Killigil ile Şakir Zümre'nin hayatlarına yer verilmişti.

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    Haberler Güncel Türkiye'nin kahramanı Nuri Demirağ'ın hayatı animasyonla anlatıldı