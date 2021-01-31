Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Türk savunma sanayiine katkıda bulunan ve tarihe geçen işlere imza atan isimleri yeni nesillere anlatmak için hazırladığı "Savunma Sanayii Kahramanları" serisinin bu seferki kahramanı Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ.