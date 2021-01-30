Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı 'Enine Boyuna' programında birçok defa olduğu gibi yayında bulunmayan, söz hakkı olmayan kişiler hakkında ağır ve suçlayıcı ifadelere yer verildi.





Kanalın gedikli yorumcusu Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a itibar suikastı gerçekleştirdi. Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yayına bağlanmak istediğini ifade etti. 1.5 saat sonra yayına alınan Kaplan, kanalın 'mizansen' içerikli yayınını adeta çökertti.