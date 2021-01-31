Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında konuk olduğu Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk'te katıldığı canlı yayında yaşananları anlattı.
Habertürk'te AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını belirten Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. İşte Kaplan'ın ağzından o canlı yayında yaşananlar...
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı.
AŞAĞILIK ŞEKİLDE HEDEF ALIYORLAR
Habertürk kanalında sürekli olarak AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını söyleyen Hilal Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. Kaplan ayrıca yayına bağlanmak için 1,5 saat bekletildiğini ifade eden etti.
İSMAİL SAYMAZ'IN ERGENEKON HABERLERİNİ GÖSTERDİ
"İsmail Saymaz'ı parlatan da FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Eyüp Can'ın Radikal'idir" diyen Kaplan ayrıca İsmail Saymaz'ın Ergenekon döneminde yaptığı haberleri de ekranlarda gösterdi.
İSMAİL SAYMAZ NE HABERLER YAPMIŞ NE HABERLER...
Kaplan, İsmail Saymaz'ın Radikal'de yaptığı haberleri gösterdi;
"4 5 yıldaki FETÖ destekçiliğinden bahsetmiyoruz. Mesela Ergenekon'un tetiği diye bir haberi var. Yani Ergenekon'un silahlı örgüt olduğu manasında haberleri var. 2.si şöyle bir haberi var. 'Ergenekon'da aşk oyunu' bu 2009 yanılmıyorsam. Bu da yine benzer tarihlerde İsmail Saymaz'ın benzer açıklamaları da var. 'Özellikle Cihaner davasından sonra ben mevzuya tam ayıldım' minvalinde açıklamaları da var. Tabi Radikal'de hatırlıyorsunuz başörtüsü karşıtı şu haber çok hafızalarda kalan bir haber. 'Bu gidişata dikkat, Türkiye Denizli olmasın'. Neden, Denizli'de ne varmış? Atatürk Evi Müzesi'nde çalışan 2 memurdan biri türbanlıymış. Lise pansiyonlarında da türbanlılar kalıyormuş. Liselilere de yaratılış cd'leri izletiliyormuş. İçki ruhsatı verilmiyormuş."
TARAF'TA SADECE 1 GÜN YAZIYORDUM
Hilal Kaplan ayrıca Taraf Gazetesi'nde geçmişte sadece haftada 1 kez köşe yazısı yazdığını belirtti. Editöryal kadrosunda olmadığını belirtti.
HABERTÜRK CANLI YAYININDA HİLAL KAPLAN NELER YAŞADI?
Habertürk TV'de canlı yayına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hedef alındı.
Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın iftiralarına yanıt vermek için 1.5 saat bekleyen Hilal Kaplan canlı yayında Habertürk'ün, İsmail Saymaz'ın ve Hülya Hökenek'in maskesini düşürdü.
Habertürk'ün ve Saymaz'ın FETÖ bağlantılarını bir bir ifşa eden Kaplan, Hökenek'in Beyrut'taki Abdullah Öcalan röportajındaki rolünü de izleycilere duyurdu. Gerçekler karşısında ne yapacağını şaşıran Habertürk yönetimi, sloganı olan 'Gücü Özgürlüğünde' ifadesini unutarak, Kaplan'ı yayından aldı. Skandal olaya izleyicilerden tepki yağdı.