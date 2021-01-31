Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti: İşte Habertürk'ün FETÖ'den yargılanan isimleri

Bülent Ceyhan; Habertürk muhabiri (Eski)

FETÖ'nün medya yapılanması davasında firari sanık! Örgütün medya imamlarından. Ergenekon davalarınında görüldüğü dönemlerde Ceyhan'ın adliyede medyanın sözde imamlığı yaptığını söyleyen Nazif Karaman, davalarla ilgili haberlerin önceden eline geldiğini ve oradaki muhabirlere dağıttığını ama kendisinin Sabah Gazetesi'nde görev yaptığı için bu metinlerini vermediğini anlattı.