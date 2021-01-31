Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti: İşte Habertürk'ün FETÖ'den yargılanan isimleri

Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hakkında asılsız iddialarda bulunmasının ardından Hilal Kaplan söz hakkını kullanmak istedi. 1,5 saate yakın aleyhinde konuşulan Hilal Kaplan, daha sonra yayına katıldı.
KAPLAN'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı. Kaplan'ın açıklamalarının ardından Habertürk'ün 'FETÖ'nün medya ayağı' kapsamında yargılanan ve ceza alan isimleri tekrar gündeme geldi.
KARAMAN TEK TEK DEŞİFRE ETTİ
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün medya ayağında yargılanan ve ceza alan 6 ismi A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.
Canlı yayına katılan Nazif Karaman, öncelikle Hilal Kaplan'ın Habertürk canlı yayınında söylediği o isimleri açıkladı.