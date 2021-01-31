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    • 01.02.2021 00:32
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    Haber Müdürü deşifre etti: İşte 'ün FETÖ'den yargılanan isimleri

    Geçtiğimiz günlerde ekranlarında, Yazarı hakkında asılsız iddialarda bulunmasının ardından Hilal Kaplan söz hakkını kullanmak istedi. 1,5 saate yakın aleyhinde konuşulan Hilal Kaplan, daha sonra yayına katıldı. Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı. Kaplan'ın açıklamalarının ardından Habertürk'ün 'FETÖ'nün medya ayağı' kapsamında yargılanan ve ceza alan isimleri tekrar gündeme geldi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü , FETÖ'nün medya ayağında yargılanan ve ceza alan 6 ismi ekranlarında tek tek deşifre etti.

    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti: İşte Habertürk'ün FETÖ'den yargılanan isimleri

    Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hakkında asılsız iddialarda bulunmasının ardından Hilal Kaplan söz hakkını kullanmak istedi. 1,5 saate yakın aleyhinde konuşulan Hilal Kaplan, daha sonra yayına katıldı.

    KAPLAN'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
    Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı. Kaplan'ın açıklamalarının ardından Habertürk'ün 'FETÖ'nün medya ayağı' kapsamında yargılanan ve ceza alan isimleri tekrar gündeme geldi.

    KARAMAN TEK TEK DEŞİFRE ETTİ
    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün medya ayağında yargılanan ve ceza alan 6 ismi A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.

    Canlı yayına katılan Nazif Karaman, öncelikle Hilal Kaplan'ın Habertürk canlı yayınında söylediği o isimleri açıkladı.

        İşte FETÖ'nün medya ayağındaki o isimler ve HABERTÜRK ile ilişkileri

        Erdal Şen; Habertürk Ankara Temsilcisi (Eski)
        Adil Öksüz'ün yeğeni olan Şen, Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği tespit edildi ve FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Oğuz Usluer; Habertürk Haber Koordinatörü (Eski)

        FETÖ'nün medya yapılanması davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Abdullah Kılıç; Habertürk Genel Yayın Koordinatörü (Eski)

        FETÖ'nün medya yapılanması davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zaman Gazetesi'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra Habertürk'te 2 numaralı isim olarak görev yaptı.

        Cuma Ulus; Habertük Haber Müdürü (Eski)

        FETÖ'nün medya yapılanması davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bülent Ceyhan; Habertürk muhabiri (Eski)

        FETÖ'nün medya yapılanması davasında firari sanık! Örgütün medya imamlarından. Ergenekon davalarınında görüldüğü dönemlerde Ceyhan'ın adliyede medyanın sözde imamlığı yaptığını söyleyen Nazif Karaman, davalarla ilgili haberlerin önceden eline geldiğini ve oradaki muhabirlere dağıttığını ama kendisinin Sabah Gazetesi'nde görev yaptığı için bu metinlerini vermediğini anlattı.

            Mustafa Gökkılıç; Habertürk muhabiri (Eski)

            FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
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            Haberler Güncel Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti: İşte Habertürk'ün FETÖ'den yargılanan isimleri