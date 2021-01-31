NEREDEN NEREYE GELDİ?



İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66,58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41,95, kasım ayında yüzde 27,66 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık ayında yüzde 22,32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19,16'ya kadar inmişti. Ancak son günlerdeki artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 56,74 olarak kayıtlara geçmişti.