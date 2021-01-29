FETÖ firarisi eski CHP Parti Meclisi üyesi ve milletvekili Aykan Erdemir, bu kez de "Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu" raporuyla gündeme geldi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP'li FETÖ'cü hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi ve Erdemir'in CHP'ye gelişiyle CHP'de yaşanan FETÖ yakınlaşmasına dikkat çekti.
İşte Mahmut Övür'ün yazısından dikkat çeken satırlar:
ABD merkezli Demokrasiyi Savunma Vakfı'nın (FDD) hazırladığı "Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu" başlıklı raporu
yazanlardan biri de 2011 yılında CHP'den Bursa Milletvekili seçilen Aykan Erdemir...
Erdemir ismi önemli, çünkü onun CHP Parti Meclisi'ne 1107 oyla seçilmesi ve milletvekili olmasıyla CHP'nin "Cemaat" yani FETÖ'yle sıcak ilişki kurması arasında bir paralellik var. O tarihten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP'lilerin FETÖ'ye bakışları değişmiş ve ilginç bir görüşme trafiği başlamıştır.
Okulların ziyaret edilmesi, ortak paneller düzenlenmesi ve en önemlisi CHP'lilerin yoğun ABD ziyareti o tarihlerden sonra başladı. 2013 yılı bu açıdan bir dönüm noktasıydı. Çok üzerinde durulmadı ama o yıl tam üç CHP heyeti, ABD'yi ziyaret etti. En son Aralık 2013'te yapılan ziyarette Kılıçdaroğlu da vardı. O geziyle ilgili eski CHP Milletvekili, Emekli Büyükelçi Onur Öymen manidar bir tespit yapmıştı:
"Akılda yalnız Cemaat'le buluşma kaldı."
Tıpkı Biden'a sunulan rapor gibi CHP'lilerin FETÖ'cülerle ABD'de buluşmasının altında da CHP Milletvekili Erdemir'in imzası vardı. 15 Temmuz'dan sonra Erdemir, tipik bir FETÖ'cü gibi ABD'ye yerleşecek ve bir daha dönmeyecekti. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme ve hile ile çalma" suçundan arama kararı çıkarılacak ve dava açılacaktı.