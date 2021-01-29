



Erdemir ismi önemli, çünkü onun CHP Parti Meclisi'ne 1107 oyla seçilmesi ve milletvekili olmasıyla CHP'nin "Cemaat" yani FETÖ'yle sıcak ilişki kurması arasında bir paralellik var. O tarihten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP'lilerin FETÖ'ye bakışları değişmiş ve ilginç bir görüşme trafiği başlamıştır.





Okulların ziyaret edilmesi, ortak paneller düzenlenmesi ve en önemlisi CHP'lilerin yoğun ABD ziyareti o tarihlerden sonra başladı. 2013 yılı bu açıdan bir dönüm noktasıydı. Çok üzerinde durulmadı ama o yıl tam üç CHP heyeti, ABD'yi ziyaret etti. En son Aralık 2013'te yapılan ziyarette Kılıçdaroğlu da vardı. O geziyle ilgili eski CHP Milletvekili, Emekli Büyükelçi Onur Öymen manidar bir tespit yapmıştı: