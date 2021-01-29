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    • 29.01.2021 12:45
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    4 ilde eş zamanlı operasyon! 'nın sivil savunma birliklerine ağır darbe!

    Son dakika haberi... merkezli 4 ilde, 'nın sivil savunma birliklerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    DHA
    PKK'nın sivil savunma birliklerine dev operasyon!

    merkezli 4 ilde, terör örgütü 'nın 'sivil savunma birlikleri'ne (YPS) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.



    Van merkezli , ile 'da PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve sözde 'sivil savunma birlikleri' (YPS) hücre yapılanmasına yönelik şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    'nın arama kararı ile yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli yakalanarak, gözaltını alındı. Şüpheliler, işlemleri için 'na getirildi.

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    Haberler Güncel 4 ilde eş zamanlı operasyon! PKK'nın sivil savunma birliklerine ağır darbe!