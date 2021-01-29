2021 ÖSYM takvimi: KPSS YKS ALES DGS MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

2021 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. KPSS YKS ALES DGS MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? Sınav tarihlerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamada Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebiliyor. Peki, KPSS YKS ALES DGS MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.