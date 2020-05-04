ABD dış politika dergisi Foreign Policy, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu parlatmak için bir makale yayınladı. Makalede Canan Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarından övgü ile bahsedildi. Sık sık algı operasyonuna başvurulan makaleye, Kaftancıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibiymiş gibi, "Motosiklet kullanan solcu feminist Erdoğan için geliyor" başlığı atıldı. Kaftancıoğlu'nun, sözde Ermeni soykırımını kabul etmesine ayrı bir parantez açılırken, "Motosiklet süren, solcu, feminist, LGBT yanlısı…" ifadeleri dikkat çekti.

"MOTOSİKLET SÜREN, SOLCU, FEMİNİST, LGBT YANLISI"

Nick Ashdown imzasıyla 1 Mayıs 2020'de yayınlanan makalede Kaftancıoğlu'nun nitelikleri şöyle sıralanıyor: "Motosiklet süren, solcu, feminist, LGBT yanlısı…" Ama Kaftancıoğlu'nu FP sayfalarında övülmesinin gerekçesi tüm bu nitelemeleri pekiştiren şu açıklamayla tamamlanıyor: "Onun siyaset tarzı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sadakatle bağlı olan, ancak hem azınlıklara hem de dindar Müslümanlara karşı düşmanlıkla özdeşleştirilen kendi partisinin milliyetçi hizbinin zımni bir reddidir."

CHP'YE 'YENİ KUŞAK' AYARI

Aleni şekilde Canan Kaftancıoğlu'nun parlatılmaya çalışıldığı makalede, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu'nun koltuğu alacağına dair ifadeler de dikkat çekiyor. Makalede konuya ilişkin, "Kaftancıoğlu, geleneksel olarak yaşlı erkeklerin egemen olduğu bir partide kuşak değişiminin sembolüdür." ifadeleri kullanılıyor.

FETÖ FİRARİSİ CANAN KAFTANCIOĞLU'NA METHİYELER DÜZDÜ

FP'nin, Canan Kaftancıoğlu'nun "başarıları"na dayanak bulmak için başvurduğu kaynaklardan birisi FETÖ firarisi eski CHP Parti Meclisi üyesi ve milletvekili Aykan Erdemir. Erdemir, Kaftancıoğlu'nu öve öve bitiremiyor: "O bir politikacı kadar aktivist. Sivil aktivizm alanındaki çalışmaları çok önemli ve çığır açıcıydı. Neredeyse eski çağla ilişkili stereotipik CHP'nin tam tersi gibi."

"ERMENİ SOYKIRIMINI TANIDI, DEVLETİ SERİ KATİL OLARAK NİTELEDİ"

Türkiye karşıtı twitleri ve açıklamaları ile sık sık eleştirilerin odak noktası haline gelen Kaftancıoğlu ile ilgili dergide yer alan en çarpıcı nokta ise, sözde Ermeni soykırımı ve devlete karşı sarf ettiği sözler.

Kaftancıoğlu'nun Türkiye karşıtı sözleri köpürtülerek övülüyor. Makalede şu ifadelere yer veriliyor: "Kaftancıoğlu, popüler ama tartışmalı bir isim olmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu, Ermeni soykırımını tanıdı, devleti 'seri katil' olarak niteledi ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi reddediyorum biz onun yoldaşlarıyız' twitiyle militan bir Kemalist sloganı eleştirerek parti içinde ve ülke çapında tartışmalara yol açan görüşler açıklamıştır."

NEVŞİN MENGÜ'YÜ DE UNUTMADILAR

FP, parti içinde Kaftancıoğlu'nun görüşlerinin eleştirildiğine dikkat çekiyor: "Kaftancıoğlu'nun görüşleri, kendi partisi içinde, özellikle de yaşlı nesiller arasında onu tartışmalı bir figür haline getirdi." Dergide gazeteci Nevşin Mengü'nün "Ondan nefret ediyorlar. Ondan tamamen nefret ediyorlar" sözlerine yer veriliyor.