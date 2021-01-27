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    • 28.01.2021 06:13
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    SON DAKİKA: tezkeresi 'de yayımlandı: TSK'nın görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının , kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair kararı 'de yer aldı.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 yıl daha oradayız

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının , kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair kararı 'de yer aldı.

    Kararda, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı belirtildi.

    Bu alanda yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılmasına katkıda bulunduğu belirtilen kararda, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği vurgulandı.

    Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin, son olarak 5 Şubat 2020'de alınan TBMM kararıyla bir yıl daha uzatıldığı anımsatılan kararda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatılması; ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla bölge ülkeleri kara suları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi öngörülüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK'nın görev süresi bir yıl daha uzatıldı